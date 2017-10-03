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Общество
Свалку площадью несколько гектаров обнаружили на дне Финского залива
Общество
Свалку площадью несколько гектаров обнаружили на дне Финского залива
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    Свалку площадью несколько гектаров обнаружили на дне Финского залива

    20:17  3 Октября 2017
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    свалка

    Свалку площадью несколько гектаров обнаружили на дне Финского залива

    Санкт-Петербург, 3 октября. Нелегальную свалку обнаружили на дне Финского залива сотрудники комитета по природопользованию Петербурга.

    По данным ведомства, мусор площадью четыре гектара находился в месте впадения реки Красненькая в Финский залив.

    «Злоумышленники сбрасывали отходы в непосредственной близости к Финскому заливу (в водоохранной зоне) и непосредственно в морскую акваторию, а также осуществляли финансовую деятельность по приему отходов на территории общего пользования Кировского района», — сообщили в ведомстве.

    Пробы мусора были направлены на экспертизу. В отношении организации, принимавшей отходы и прятавшей их в водоохранной зоне, возбуждены административные дела. На штрафстоянку отправлены семь грузовиков и пять бульдозеров, принадлежащих фирме. Кроме того, ей грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #петербург #финский залив #мусор #свалка
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