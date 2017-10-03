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Общество
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Общество
Загадочная мумия из Эрмитажа оказалась кастрированным жрецом
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    Загадочная мумия из Эрмитажа оказалась кастрированным жрецом

    18:46  3 Октября 2017
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    Загадочная мумия из Эрмитажа оказалась кастрированным жрецом

    Санкт-Петербург, 3 октября. Эксперты из Петербурга завершили исследование древнеегипетской мумии. Изначально считалось, что бальзамированное тело принадлежит женщине, однако в итоге выяснилось, что это мужчина.

    Обследование мумии проходило в петербургской больнице с использованием современной аппаратуры, что позволило экспертам без повреждения пелены древнего тела увидеть его внутренности, определить пол, возраст и болезни человека.

    После компьютерной томографии выяснилось, что мумия — это мужчина. Однако главный мужской орган на теле так и не нашли. Эксперты не исключают, что мужчина был кастрирован при жизни или после смерти.

    «Это мумия человека по имени Па-Кеш, который был жрецом и начальником привратников фараона», — пояснил агентству РИА Новости заведующий сектором Древнего Востока отдела Востока Государственного Эрмитажа Андрей Большаков.

     

    Автор: Алексей Громов
    #мумия
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