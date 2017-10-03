Загадочная мумия из Эрмитажа оказалась кастрированным жрецом

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Санкт-Петербург, 3 октября. Эксперты из Петербурга завершили исследование древнеегипетской мумии. Изначально считалось, что бальзамированное тело принадлежит женщине, однако в итоге выяснилось, что это мужчина.

Обследование мумии проходило в петербургской больнице с использованием современной аппаратуры, что позволило экспертам без повреждения пелены древнего тела увидеть его внутренности, определить пол, возраст и болезни человека.

После компьютерной томографии выяснилось, что мумия — это мужчина. Однако главный мужской орган на теле так и не нашли. Эксперты не исключают, что мужчина был кастрирован при жизни или после смерти.