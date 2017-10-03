Загадочная мумия из Эрмитажа оказалась кастрированным жрецом
Санкт-Петербург, 3 октября. Эксперты из Петербурга завершили исследование древнеегипетской мумии. Изначально считалось, что бальзамированное тело принадлежит женщине, однако в итоге выяснилось, что это мужчина.
Обследование мумии проходило в петербургской больнице с использованием современной аппаратуры, что позволило экспертам без повреждения пелены древнего тела увидеть его внутренности, определить пол, возраст и болезни человека.
После компьютерной томографии выяснилось, что мумия — это мужчина. Однако главный мужской орган на теле так и не нашли. Эксперты не исключают, что мужчина был кастрирован при жизни или после смерти.
«Это мумия человека по имени Па-Кеш, который был жрецом и начальником привратников фараона», — пояснил агентству РИА Новости заведующий сектором Древнего Востока отдела Востока Государственного Эрмитажа Андрей Большаков.