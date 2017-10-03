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Экономика
Производство Hyundai в Петербурге выросло на 12%
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    Производство Hyundai в Петербурге выросло на 12%

    16:12  3 Октября 2017
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    Производство Hyundai в Петербурге выросло на 12%

    Санкт-Петербург, 3 октября. Петербургский завод Hyundai в январе — сентябре выпустил 169,8 тыс. автомобилей, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в официальном сообщении Hyundai Motor.

    Только в третьем квартале с конвейера было выпущено 56,1 тыс. автомобилей. Ожидается, что объем производства по итогам года составит 220 тыс. машин.

    Производство Hyundai в Петербурге выросло на 12%

    В следующем году показатели производства могут вырасти еще сильнее, поскольку руководство завода намерено перейти на шестидневную рабочую неделю и увеличить число смен за день.

    Автор: Геннадий Плющев
    #петербург #hyundai #рост #производство
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