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Движение на участке Новгородской улицы в Петербурге закроют до конца января
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    Движение на участке Новгородской улицы в Петербурге закроют до конца января

    12:28  3 Октября 2017
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    Движение на участке Новгородской улицы в Петербурге закроют до конца января

    Санкт-Петербург, 3 октября. Участок Новгородской улицы будет временно закрыт для проезда из-за ремонтных работ, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

    Ограничения будут действовать в период с 4 октября 2017 года до 31 января 2018 года. Как стало известно, эксперты компании «Ленэнерго» будут прокладывать на этом месте кабельную линию.

    «Закрывается движение транспорта по Новгородской ул. от 8-й Советской ул. до 10-й Советской ул», — отметили в ГАТИ.

    Кроме того, автомобили не смогут проехать на участках от дома №13 по Новгородской к 10-й Советской улице, а также от 10-й Советской в сторону Кирилловской улицы и от Кирилловской до 8-й Советской.

    К счастью, автомобилисты смогут объехать сложный участок по улицам Моисеенко, Мытнинской.

    Автор: Дима Оленин
    #петербург #дорога
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