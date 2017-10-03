Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Очевидец рассказал подробности трагедии в Лас-Вегасе 
Общество
Британские ученые назвали новый минерал в честь профессора СПбГУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Британские ученые назвали новый минерал в честь профессора СПбГУ

    12:23  3 Октября 2017
    32

    Британские ученые назвали новый минерал в честь профессора СПбГУ

    Лондон, 3 октября. Британские ученые назвали новый минерал в честь Олега Сийдры, доктора геолого-минералогических наук и профессора Санкт-Петербургского университета.

    Минералу, состоящему из свинца и меди, дали название — сийдраит. Кристалл нашли в австралийском Брокен-Хилле, сообщает газета «Известия». Сегодня ученым известны всего лишь 5000 минералов. Именно поэтому открытие каждого нового считается значительным событием в научном мире.

    Сегодня ученым известны всего лишь 5000 минералов

    Назвав минерал именем профессора из Петербурга, британские специалисты отметили его весомый вклад в минералогию, геохимию и кристаллографию минералов и материалов с тяжелыми металлами. Любопытно, что сийдраит — это не первый кристалл, получивший свое название по фамилии одного из ученых СПбГУ. Именами выпускников и профессоров этого учебного заведения были названы 49 минералов.

    Автор: Алексей Громов
    #санкт-петербург #кристалл #спбгу
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 49349

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106819

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29820

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44150

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25326
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        46
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        824
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        3481
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        3671