Британские ученые назвали новый минерал в честь профессора СПбГУ

В Избранное

Лондон, 3 октября. Британские ученые назвали новый минерал в честь Олега Сийдры, доктора геолого-минералогических наук и профессора Санкт-Петербургского университета.

Минералу, состоящему из свинца и меди, дали название — сийдраит. Кристалл нашли в австралийском Брокен-Хилле, сообщает газета «Известия». Сегодня ученым известны всего лишь 5000 минералов. Именно поэтому открытие каждого нового считается значительным событием в научном мире.

Назвав минерал именем профессора из Петербурга, британские специалисты отметили его весомый вклад в минералогию, геохимию и кристаллографию минералов и материалов с тяжелыми металлами. Любопытно, что сийдраит — это не первый кристалл, получивший свое название по фамилии одного из ученых СПбГУ. Именами выпускников и профессоров этого учебного заведения были названы 49 минералов.