Более 20 тонн ядовитого стеклоомывателя изъяла полиция в Петербурге

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Санкт-Петербург, 3 октября. Правоохранительные органы северной столицы изъяли 24 тонны опасной стеклоотмывающей жидкости, которая была произведена на основе метилового спирта, сообщили в региональном ГУ МВД.

Крупная партия, закупленная полицией Петербурга в рамках проверки качества стеклоотмывателей, поступила из Подмосковья. Проведенная экспертиза установила, что жидкость является ядовитой, поскольку произведена на основе токсичного метилового спирта. Полиция изъяла 24 тонны опасного вещества, возбуждено уголовное дело о реализации запрещенных товаров, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге».