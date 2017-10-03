Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Женщина погибла при пожаре в Оренбургской области
Происшествия
Сточные воды затопили в Петербурге улицу Ленсовета
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сточные воды затопили в Петербурге улицу Ленсовета

    9:52  3 Октября 2017
    49

    Сточные воды затопили в Петербурге улицу Ленсовета

    Санкт-Петербург, 3 октября. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что перекресток Гастелло и Ленсовета в Петербурге затопила вода из канализационных люков. Проезд автотранспорта затруднен.

    Во вторник утром путь автомобилистам в Московском районе преградила вода. Из люков на Ленсовета забили фонтаны, пишет «Комсомольская правда - Санкт-Петербург». Пользователи социальных сетей сообщают, что проезд машин и проход в этом месте значительно затруднен.

    Сточные воды затопили в Петербурге улицу Ленсовета

    Городские спецслужбы уже в курсе происходящего. Жители Петербурга сразу позвонили в аварийную службу. Когда устранят последствия, пока не сообщается.

    Автор: Алексей Громов
    #авария #санкт-петербург #происшествие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 48601

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106785

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29815

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44127

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25268
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        565
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        2969
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        3459
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        8620