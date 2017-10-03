Сточные воды затопили в Петербурге улицу Ленсовета

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Санкт-Петербург, 3 октября. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что перекресток Гастелло и Ленсовета в Петербурге затопила вода из канализационных люков. Проезд автотранспорта затруднен.

Во вторник утром путь автомобилистам в Московском районе преградила вода. Из люков на Ленсовета забили фонтаны, пишет «Комсомольская правда - Санкт-Петербург». Пользователи социальных сетей сообщают, что проезд машин и проход в этом месте значительно затруднен.

Городские спецслужбы уже в курсе происходящего. Жители Петербурга сразу позвонили в аварийную службу. Когда устранят последствия, пока не сообщается.