Труп иностранца с разбитой головой нашли в квартире в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 3 октября. В полицию Петербурга обратились жители центра города с сообщением о том, что в одной из квартир на Лиговском проспекте был обнаружен труп гражданин Финляндии.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, на голове погибшего, мужчины 1959 года рождения, была обнаружена рана. Труп финна с ушибленной височной раной головы был направлен в первый петербургский морг для вскрытия и установления причины гибели

Полиция проводит проверку по факту гибели иностранца.