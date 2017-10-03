Труп с бутылкой минералки обнаружили в канаве под Петербургом

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Санкт-Петербург, 3 октября. Труп мужчины с бутылкой минералки обнаружили в канаве города Зеленогорска, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Петербурга.

В канаве на перекрестке 1-го Загородного переулка и улицы Вокзальной в Зеленогорске обнаружен труп мужчины. На вид погибшему было около 35 лет.

Мужчина оказался уроженцев Костромской области. Его тело направлено в морг. С места преступления полицейские изъяли бутылку минералки.

Ранее стало известно, что жителя Ленинградской области задержали за половое сношение с 15-летней школьницей.