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Происшествия
Труп с бутылкой минералки обнаружили в канаве под Петербургом
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    Труп с бутылкой минералки обнаружили в канаве под Петербургом

    9:16  3 Октября 2017
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    Труп с бутылкой минералки обнаружили в канаве под Петербургом

    Санкт-Петербург, 3 октября. Труп мужчины с бутылкой минералки обнаружили в канаве города Зеленогорска, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Петербурга.

    В канаве на перекрестке 1-го Загородного переулка и улицы Вокзальной в Зеленогорске обнаружен труп мужчины. На вид погибшему было около 35 лет. 

    Мужчина оказался уроженцев Костромской области. Его тело направлено в морг. С места преступления полицейские изъяли бутылку минералки.

    Труп с бутылкой минералки обнаружили в канаве под Петербургом

    Ранее стало известно, что жителя Ленинградской области задержали за половое сношение с 15-летней школьницей.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #труп #зеленогорск #минералка
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