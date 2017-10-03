Безработный совратил девятиклассницу в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 3 октября. Жителя Ленинградской области задержали за половое сношение с 15-летней школьницей.

Как стало известно ФАН, накануне утром в полицию обратилась женщина 1982 года рождения. По ее словам, в июле текущего года малознакомый совершил действия сексуального характера в отношении ее дочери 2002 г. р., ученицы 9-го класса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан молодой человек 1999 г. р., который в настоящее время нигде не работает. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.