Пенсионерку жестоко избили и изнасиловали у молодежного клуба в Петербурге

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Санкт-Петербург, 3 октября. Обстоятельства жестокого избиения и изнасилования пенсионерки у клуба в Невском районе Петербурга выясняют сотрудники полиции. Сейчас пожилая женщина находится в реанимации.

Как стало известно ФАН, на 67-летнюю пенсионерку напали накануне вечером. О пострадавшей в полицию сообщили медики Александровской больницы, куда ее с места ЧП доставила скорая помощь. По словам врачей, женщина в крови лежала у входа в полуподвальное помещение молодежного клуба в 3-м Рабфаковском переулка.

«При этом ниже пояса на ней было одежды. Кровь была не только на земле, где лежала пострадавшая, но и на стене здания», — отметил источник в правоохранительных органах.

По данному факту идет проверка.

