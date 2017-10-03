Водителей маршруток оштрафовали в Петербурге за отсутствие российских прав

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Санкт-Петербург, 3 октября. Водителей маршруток и автобусов оштрафовали в Петербурге за отсутствие российских водительских удостоверений.

Правоохранительными органами была проведена проверка в Адмиралтейском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. В ходе мероприятий выяснилось, что представители четырех компаний, ООО «Вест-Сервис», ООО «УП СЛК», АО «Третий парк» и ООО «Питеравто», допустили к управлению транспортными средствами водителей, которые не имели права садиться за руль. Причина — отсутствие у них российских национальных водительских удостоверений.

Прокуратура района внесла руководителям компаний представления об устранении нарушений, а ГИБДД выписала протоколы об административных правонарушениях. Водители отстранены от управления, транспортные средства были направлены на специализированную стоянку.