Смольный: Льготный проездной подорожает в Петербурге в 2018 году

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Санкт-Петербург, 3 октября. Комитет по тарифам Петербурга повысил стоимость льготного проездного на все виды общественного транспорта. Он станет дороже на 31 рубль.

Согласно распоряжению, которое опубликовано на официальном сайте Смольного, цены на льготные проездные в Петербурге станут выше с 2018 года. У школьников и студентов цена на проездные останется прежней. При этом с нового года повысится стоимость именного льготного билета с 545 до 576 рублей.

Стоимость билета «90 минут» в целях большей привлекательности данного вида проездного документа снижена на 7 % с 70 до 65 рублей.