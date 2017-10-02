Главред «Петербургского дневника» получил пост в городском Комитете по печати

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Санкт-Петербург, 2 октября. Заместителем председателя петербургского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ станет главный редактор газеты «Петербургский дневник» Алексей Дементьев. Таким образом, впервые за последние несколько лет в ведомстве будет работать человек, имеющий опыт работы в государственных печатаных СМИ.

До работы в «Петербургском дневнике» Дементьев был шеф-редактором портала «Делового Петербурга», а также работал главным редактором Delovoe TV и начальником информационного отдела «Радио Балтики».

«Петербургский дневник», в свою очередь, возглавит один из заместителей главы Комитета по печати Кирилл Смирнов. Эту должность он занимал три года, а до этого он занимал должность пресс-секретаря депутат ЗакСа Терентия Мещерякова.