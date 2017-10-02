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Общество
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Общество
Несколько улиц в Петербурге будут временно закрыты для движения автомобилей
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    Несколько улиц в Петербурге будут временно закрыты для движения автомобилей

    22:18  2 Октября 2017
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    Несколько улиц в Петербурге будут временно закрыты для движения автомобилей

    Санкт-Петербург, 2 октября. В Санкт-Петербурге будут введены ограничения на движение транспорта с 3 октября. Они коснутся, в частности, площади Ломоносова, набережной Фонтанки и проспекта Испытателей.

    До 5 октября с 22:00 до 7:00 будет закрыто движение машин от площади Ломоносова до Невского проспекта. На этот же срок будет ограничено движение по площади Ломоносова до набережной Фонтанки.  

    С 3 по 7 октября будет закрыт для автомобилей участок Саблинской улицы от Малой Пушкарской до улицы Кропоткина в связи с прокладкой газопровода.  

    На Серебристом бульваре с 3 по 15 октября будет идти реконструкция теплосетей, в связи с чем будет ограничено движение транспорта от бокового проезда проспекта Испытателей до проспекта Королева.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #санкт-петербург #дорожные работы
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