Экс-директор Исаакия Вовненко нашла работу в Юсуповском дворце

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Санкт-Петербург, 2 октября. Бывшая исполняющая обязанности директора Исаакиевского собора Ирада Вовненко стала заместителем директора Юсуповского дворца в Петербурге, сообщили в пресс-службе музея.

Директором Исаакия Вовненко стала после ухода Николая Бурова. Однако этот пост она занимала недолго. Вскоре на это место пришел Юрий Мудров.

Как стало известно, теперь она работает в Юсуповском дворце. Вовненко занимает пост заместителя директора музея. Как сообщают источники «Комсомольской правды — Санкт-Петербург», она отвечает за внешние связи и культурные проекты.

Коллективу Вовненко представят во вторник, 3 октября.