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Общество
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Общество
На юго-западном участке КАД в Петербурге перекроют одну полосу движения
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    На юго-западном участке КАД в Петербурге перекроют одну полосу движения

    20:07  2 Октября 2017
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    На юго-западном участке КАД в Петербурге перекроют одну полосу движения

    Санкт-Петербург, 2 октября. На юго-западном участке кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга в течение недели будет перекрыта одна полоса. Ограничения будут действовать с 4 по 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

    По данным ведомства, на внешнем кольце КАД между развязками с автодорогой к ММПК «Бронка» и Ораниенбаумским проспектом с 4 по 10 октября перекроют движение по первой полосе. На второй и третьей полосах будет ограничена скорость движения автотранспорта до 50 км/ч. Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #кад #ремонт #дорога
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