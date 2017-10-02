На юго-западном участке КАД в Петербурге перекроют одну полосу движения

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Санкт-Петербург, 2 октября. На юго-западном участке кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга в течение недели будет перекрыта одна полоса. Ограничения будут действовать с 4 по 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

По данным ведомства, на внешнем кольце КАД между развязками с автодорогой к ММПК «Бронка» и Ораниенбаумским проспектом с 4 по 10 октября перекроют движение по первой полосе. На второй и третьей полосах будет ограничена скорость движения автотранспорта до 50 км/ч. Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ, передает «Комсомольская правда в Петербурге».