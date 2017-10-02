Суд отказался принять иск родственницы Романовых к создателям «Матильды»

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Санкт-Петербург, 2 октября. Октябрьский районный суд не принял к производству иск о защите авторских прав родственницы семьи Романовых Ольги Куликовской-Романовой к режиссеру Алексею Учителю.

Причина отказа — нарушение норм Гражданского процессуального кодекса. На нарушения истице указали еще 19 сентября, после чего установили срок для устранения недостатков — 30 сентября. Однако родственница Романовых никаких документов, позволяющих принять иск к производству, не предоставила, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

Напомним, что иск Ольги Куликовской-Романовой был подан еще 21 августа в связи с выходом фильма Алексея Учителя «Матильда» о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Вокруг этой картины разгорелся настоящий скандал — православные активисты заявили, что «Матильда» — кино антироссийское и антирелигиозное.