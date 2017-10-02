Петербуржцам пообещали дожди и сильный ветер

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Санкт-Петербург, 2 октября. МЧС предупреждает, что погода в Петербурге испортится уже во вторник, 3 октября.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь на вторник ожидается усиление ветра, дождь и морось. Температура воздуха будет оставаться низкой, но до заморозков пока не дойдет.

На всю текущую неделю синоптики прогнозируют петербуржцам прохладную погоду. Почти каждый день будет идти дождь. Кроме того, ожидается понижение атмосферного давления до 741 мм ртутного столба.

Напомним, что в конце сентября в Санкт-Петербурге был зафиксирован необычный «рекорд». Больше 10 дней в городе не было дождя.