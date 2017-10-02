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Экс-президент Бразилии Руссефф расскажет в Петербурге о своем импичменте
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    Экс-президент Бразилии Руссефф расскажет в Петербурге о своем импичменте

    15:02  2 Октября 2017
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    Экс-президент Бразилии Руссефф расскажет в Петербурге о своем импичменте

    Санкт-Петербург, 2 октября. Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф посетит Петербург, а также примет участие в международном форуме «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность», который пройдет 2-4 октября. 

    Ожидается, что в ходе пресс-конференции политик ответит на вопросы и расскажет о вынесенном в 2016 году импичменте.

    «Как основная гостья третьего международного форума в СПбГУ Дилма Руссефф примет участие в открытии мероприятия утром в понедельник, а также выступит завтра с лекцией», — написала Руссефф на своей странице в соцсети Facebook, передает «Комсомольская правда — Петербург».

    Напомним, в июне экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег и приговорен к 9,5 годам тюремного заключения

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #петербург #бразилия
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