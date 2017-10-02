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Четырехлетняя девочка отравилась неизвестным веществом в Петербурге
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    Четырехлетняя девочка отравилась неизвестным веществом в Петербурге

    14:15  2 Октября 2017
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    Четырехлетняя девочка отравилась неизвестным веществом в Петербурге

    Санкт-Петербург, 2 октября. Четырехлетняя девочка отравилась неизвестным веществом в Петербурге. Сейчас ребенок находится в больнице.

    По данным газеты «Комсомольская правда в Петербурге», малышка отравилась у себя дома в квартире дома на Афанасьевской улице. Ее мать говорит, что отвлеклась всего на пару минут, однако этого оказалось достаточно, чтобы дочь успела выпить отравляющее вещество. При этом, что именно выпила девочка, неизвестно.

    Пострадавшую в тяжелом состоянии экстренно доставили в Детскую городскую больницу №5 имени Филатова. Врачи диагностировали у нее острое отравление.

    По факту случившегося идет полицейская проверка.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #петербург #ребенок #отравление
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