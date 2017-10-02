Водитель иномарки ранил ножом петербуржца в ответ на замечание

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Санкт-Петербург, 2 октября. В Петербурге водитель иномарки напал с ножом на пешехода, который сделал ему замечание о слишком быстрой езде.

Инцидент произошел накануне вечером во дворе одного из жилых домов на Гражданском проспекте. Управлявший Hyundai Solaris мужчина не оценил сознательности местного жителя, решив, что движется по внутридомовой территории с нормальной скоростью.

Он остановил машину, вышел из нее и вступил в словесную перепалку со своим оппонентом. В какой-то момент автомобилист выхватил нож и ранил пешехода в руку, а после сел в иномарку и поспешно скрылся. О дорожном конфликте в полицию сообщил очевидец перепалки, уточнили в региональном главке МВД РФ.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и личность водителя, пишет газета «Комсомольская правда в Петербурге».

Напомним, в конце сентября житель села Шамары на Урале зарезал четырех прохожих.Задержать преступника удалось, только ранив его из табельного пистолета в ногу, сообщал портал «Ура.ру».