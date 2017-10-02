Странная записка о терроре привела полицию Петербурга в квартиру с нелегалами

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Санкт-Петербург, 2 октября. В воскресенье сотрудникам полиции на Московском вокзале в Петербурге передали найденную на одной из платформ связку дверных ключей с прикрепленной запиской. Записка, написанная от руки и с большим количеством ошибок, гласила «Спешите полиция террор Санкт-Петербург» и содержала адрес одной из квартир на улице Есенина в Озерках.

По указанному в записке адресу выехал наряд полиции. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в квартире были обнаружены шестеро граждан Узбекистана, однако сообщение о терроре оказалось ложным — тщательно осмотрев квартиру, полицейские не обнаружили никаких следов взрывных устройств и взрывчатых веществ, и никаких следов приготовления к терактам. Хозяйка квартиры подтвердила, что сдает ее трудовым мигрантам.

Впрочем, найденных в квартире гостей города все равно доставили в отделение полиции — при проверке документов выяснилось, что двое из них проживают в Петербурге без регистрации, и только у половины граждан Узбекистана есть патент на работу в России.