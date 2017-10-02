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Гигантские пробки парализовали движение в Петербурге
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    Гигантские пробки парализовали движение в Петербурге

    11:53  2 Октября 2017
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    Гигантские пробки парализовали движение в Петербурге

    Санкт-Петербург, 2 октября. Рекордные пробки были зафиксированы на дорогах в Петербурге в понедельник. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», огромные заторы на дорогах возникли уже рано утром, сейчас они достигли шести баллов.

    Так, от Суздальского проспекта до площади Мужества выстроилась гигантская шестикилометровая линия, состоящая из автомобилей. Это самая длинная пробка за прошедшую неделю.

    Еще одна пробка была замечена на Невском проспекте, а также в районе площади Александра  Невского, где машины ездят на скорости не более трех километров в час.

    Из-за ремонта Тучкова моста на Васильевском острове сформировались пробки на всех линиях, примыкающих к набережным. Автомобили «встали» на самих набережных и на Благовещенском мосту. На проспекте Маршала Жукова ровные ряды из машин стоят по направлению из центра.

    На Приморском шоссе и Приморском проспекте пробка образовалась уже в девять утра, пишет «Инфореактор».

    Автор: Дима Оленин
    #петербург #пробки
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