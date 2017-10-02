Слесарь-педофил изнасиловал пятиклассницу в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 2 октября. В Ленинградской области слесарь совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как стало известно ФАН, 1 октября в полицию обратилась женщина 1984 года рождения. По ее словам, в минувшую пятницу, 29 сентября около 16.30 слесарь ООО «Детскосельский» 1959 г. р. изнасиловал ее дочь 2005 г. р., ученицу 5 класса ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат».

Полиция задержала подозреваемого. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ.