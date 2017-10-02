Гражданин Узбекистана с изрезанным задом попал в больницу в Петербурге

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Санкт-Петербург, 2 октября. Гражданин Узбекистана попал в больницу с проникающим ножевым ранением в собственном заде. Инцидент произошел 29 сентября.

По информации источника Федерального агентства новостей, мужчина 1996 года рождения обратился за помощью к медикам самостоятельно. В ходе обследования у него были обнаружены ножевые ранения передней брюшной стенки, правого бедра и левой ягодицы.

По словам пострадавшего, поздно вечером того же дня на территории рынка на улице Купчинской на него напал вооруженный мужчина.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливаю личность и местонахождение злоумышленника.