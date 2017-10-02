Плывшую с руганью петербурженку выловили спасатели из канала Грибоедова

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Санкт-Петербург, 2 октября. Молодую девушку, с руганью плывшую по каналу Грибоедова, спасли сотрудники МЧС в Петербурге. Инцидент произошел минувшей ночью.

О кричащей пловчихе спасателям сообщили случайные прохожие. По их словам, девушка громко ругалась на свою подругу, которая находилась на берегу. Кроме того, они утверждают, что ей удалось проплыть в ледяной воде от Гороховой улицы до переулка Гривцова, пишет «Политэксперт» со ссылкой на городские СМИ.

Каким образом девушка угодила в канал, неизвестно. Спасатели передали пловчиху сотрудникам скорой.