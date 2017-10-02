Неизвестный из таксофона «заминировал» ТЦ в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 2 октября. Неизвестный из таксофона «заминировал» торговый центр в Петербурге. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, инцидент произошел 30 сентября. В 16.21 на телефон «02» поступил звонок с одного из городских таксофонов на Комендантском проспекте. Неизвестный мужчина рассказал правоохранителям, что что в ТРЦ «Монпасье» по адресу улица Планерная, дом 57 заложена бомба.

Посетители и сотрудники ТЦ были эвакуированы. Всего из здания вывели около 700 человек. Помещение было обследовано кинологами, взрывное устройство не нашли.

Таксофон в зону действий камер видеонаблюдения не входит. Полиция изъяла следы рук с трубки таксофона. Идет расследование.