Молодой петербуржец пропал без вести в Турции

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Санкт-Петербург, 2 октября. В Турции пропал без вести житель Петербурга. Не исключено, что он мог быть задержан полицией.

Как стало известно ФАН, 30 сентября в полицию обратилась мать петербуржца 1994 года рождения. По ее словам, 27 августа ее сын вылетел из Москвы в Стамбул на отдых и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение на данный момент неизвестно. Женщина считает, что сына могли задержать полицейские.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.