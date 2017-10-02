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Молодой петербуржец пропал без вести в Турции
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    Молодой петербуржец пропал без вести в Турции

    9:21  2 Октября 2017
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    Молодой петербуржец пропал без вести в Турции

    Санкт-Петербург, 2 октября. В Турции пропал без вести житель Петербурга. Не исключено, что он мог быть задержан полицией.

    Как стало известно ФАН, 30 сентября в полицию обратилась мать петербуржца 1994 года рождения. По ее словам, 27 августа ее сын вылетел из Москвы в Стамбул на отдых и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение на данный момент неизвестно. Женщина считает, что сына могли задержать полицейские.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Автор: Тимур Румянцев
    #петербург
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