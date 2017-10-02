Педофил, развращавший 8-летнюю школьницу, задержан в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 2 октября. Преступник, развращавший восьмилетнюю девочку в поселке Елизаветино Гатчинского района Ленобласти, задержан полицейскими.

Как стало известно ФАН, о преступлении в отношении школьницы правоохранителям сообщил ее отец, гражданин Узбекистана. Заявление в органы поступило накануне около 16.00.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 132 ч.4 п. «б» УК РФ. В настоящее время подозреваемый задержан.

