Раздавленный трактором труп новорожденного нашли на полигоне ТБО в Ленобласти

В Избранное

Санкт-Петербург, 2 октября. Обстоятельства гибели новорожденного ребенка, раздавленное тело которого обнаружили на полигоне твердых бытовых отходов в Ленобласти, выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно ФАН, об обнаружении трупа младенца в полицию сообщили сотрудники ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в ЛО». По их словам на полигоне ТБО, расположенного рядом с поселком Тракторное, 30 сентября около 15.30 было найдено раздавленное тело малыша без одежды. «Ребенок был раздавлен трактором, пол определить невозможно», - уточнил источник в правоохранительных органах.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

