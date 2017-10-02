Неизвестные жестоко изнасиловали девушку в Петербурге

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Санкт-Петербург, 2 октября. В Петербурге в тяжелом состоянии была госпитализирована изнасилованная девушка.

Как стало известно ФАН, вечером 30 сентября из Мариинской больницы поступила телефонограмма о том, что в минувшую субботу в 23.10 от дома №5 по улице Нестерова с травмами, характерными для изнасилования, в тяжелом состоянии госпитализирована девушка 1996 года рождения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.