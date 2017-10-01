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Политика
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Россия
В начале октября жителям Петербурга понадобятся зонты
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    В начале октября жителям Петербурга понадобятся зонты

    20:05  1 Октября 2017
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    В начале октября жителям Петербурга понадобятся зонты

    Санкт-Петербург, 1 октября. В начале октября жителям Петербурга предстоит приготовиться к дождливой погоде. Такими данными в воскресенье поделились представители городского управления МЧС Российской Федерации.

    Согласно предварительной информации, 2 октября ожидается облачная погода.

    «Облачная, днем с прояснениями, погода. Ночью местами небольшой дождь», — указано в заявлении ведомства.

    Температура воздуха днем составит около 9–11 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду.

    Ранее стало известно о том, что 10 дней в сентябре в Петербурге не было дождей.

    Автор: Алексей Громов
    #погода #петербург
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