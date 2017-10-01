В начале октября жителям Петербурга понадобятся зонты

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Санкт-Петербург, 1 октября. В начале октября жителям Петербурга предстоит приготовиться к дождливой погоде. Такими данными в воскресенье поделились представители городского управления МЧС Российской Федерации.

Согласно предварительной информации, 2 октября ожидается облачная погода.

«Облачная, днем с прояснениями, погода. Ночью местами небольшой дождь», — указано в заявлении ведомства.

Температура воздуха днем составит около 9–11 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду.

Ранее стало известно о том, что 10 дней в сентябре в Петербурге не было дождей.