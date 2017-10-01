Молодая петербурженка стала жертвой жертвой жестокого изнасилования

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Санкт-Петербург, 1 октября. Обстоятельства жестокого изнасилования девушки на Петроградской стороне в Петербурге выясняют сотрудники полиции. Инцидент произошел накануне поздно вечером на улице Нестерова.

По словам источника в правоохранительных органах, пострадавшая местная жительница с травмами характерными для изнасилования, в тяжелом состоянии доставлена в Мариинскую больницу. Девушке 21 год.

По данному факту идет доследственная проверка, сообщает АН «Оперативное прикрытие».