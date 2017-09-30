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Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы
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    Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы

    23:00  30 Сентября 2017
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    Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы

    Санкт-Петербург, 30 сентября. Санкт-Петербург стал победителем в номинации «Лучшее европейское городское направление-2017» в туристической сфере. Город на Неве удостоился престижной премии World Travel Awards.

    Церемонии вручения премии прошла в Северной столице России. Участие в ней принял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, а также глава WTA Грем Кук.

    Полтавченко поблагодарил представителей организации за внимание к Петербургу и высокую оценку его туристических достоинств. Губернатор добавил, что туризм способствует процветанию мира и добра на планете.

    Накануне в Петербурге прошел «День яблок».

    Автор: Сергей Свазовский
    #петербург #туризм #лучший город #лучший в европе
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