Петербурженка в 92 года сдала нормы ГТО

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Санкт-Петербург, 30 сентября. Жительница Петербурга в преддверии своего 93-летия сдала нормы ГТО. По словам главы администрации Московского района Владимира Ушакова, Тамара Ивановна Лысенко в 92 года получила золотой знак ГТО и стала самой старшей жительницей России, которая смогла это сделать.

Встреча обладателей золотых знаков ГТО прошла накануне в администрации Московского района Санкт-Петербурга, пишет «Комсомольская правда в Петербурге».

Напомним, комплекс спортивных мероприятий ГТО сдается в течение года. В него входят бег, скандинавская ходьба и ходьба на лыжах, сгибание рук в упоре о сиденье стула, наклоны и плавание.