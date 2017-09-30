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Пьяный житель Петербурга зарезал собственного сына после застолья
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    Пьяный житель Петербурга зарезал собственного сына после застолья

    13:37  30 Сентября 2017
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    Пьяный житель Петербурга зарезал собственного сына после застолья

    Санкт-Петербург, 30 сентября. В Северной столице отец в пылу пьяного конфликта зарезал собственного сына. Трагедия произошла в пятницу в Московском районе города.

    Подозреваемый распивал спиртные напитки в компании 25-летнего человека. Во время застолья родственники поссорились. В пылу взаимных оскорблений злоумышленник схватил нож и ударил им сына. Молодой человек получил смертельные ранения и скончался на месте.

    Пьяный житель Петербурга зарезал собственного сына после застолья

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 57-летний подозреваемый задержан, его допрашивают сотрудники правоохранительных органов, сообщают «Невские новости».

    Автор: Алексей Громов
    #жертвы #убийство #санкт-петербург
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