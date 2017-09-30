Депутаты Заксобрания Петербурга схлестнутся в рэп-баттле

В Избранное

Санкт-Петербург, 30 сентября. Два депутата Заксобрания северной столицы встретятся на рэп-баттле, Максим Резник опубликовал видеообращение к своему оппоненту Андрею Анохину на YouTube-канале.

Представители власти Петербурга Максим Резник и Андрей Анохин схлестнутся 5 октября на рэп-баттле, говорится в опубликованном на видеохостинге анонсе. Резник сообщает, что будет выступать под творческим псевдонимом МС Обнял.

Народный избранник заявил, что «порвет» оппонента в баттле, он готов продемонстрировать свою политическую позицию в выбранном жанре. Ранее Резник сообщил в Facebook, что принял вызов от представителя «Единой России» Анохина.