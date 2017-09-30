Бывшие наркополицейские в Петербурге получили реальные сроки за мошенничество

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Санкт-Петербург, 30 сентября. Невский районный суд вынес приговоры бывшим сотрудникам УФСКН по Санкт-Петербургу. Они признаны виновными в получении крупной взятки, а также уличены в хранении и распространении наркотиков и боеприпасов.

Стало известно, что экс-сотрудники наркополиции не только пренебрегали своими непосредственными обязанностями, но и использовали служебное положение для получения 5 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следствием и судом установлено, что сотрудники УФСКН Алексей Смирнов, Владислав Андриевский, а также два петербуржца Алексей Лотов и Вячеслав Быков сообщили потерпевшему, что его привлекут к уголовной ответственности за найденные в гараже наркотики. Они предложили мужчине избежать этого за взятку в размере 5 млн рублей. Соучастники получили от гражданина более 3,5 млн рублей.

Кроме того, в мае и декабре 2014 года Алексей Лотов вместе с бывшим инкассатором Николаем Лифоренко похитил более 14,7 млн рублей из банкоматов города.

Суд признал обвиняемых виновными. В соответствии с приговором суда фигуранты дела осуждены на реальные сроки: Смирнов получил семь лет колонии строгого режима, Андриевский — три года и шесть месяцев колонии общего режима, Лотов — четыре года колонии общего режима, Лифоренко — три года колонии общего режима.