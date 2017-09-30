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Общество
ГИБДД и дорожные службы справились с пробкой в центре Петербурга
Общество
ГИБДД и дорожные службы справились с пробкой в центре Петербурга
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    ГИБДД и дорожные службы справились с пробкой в центре Петербурга

    2:38  30 Сентября 2017
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    ГИБДД и дорожные службы справились с пробкой в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 30 сентября. Дорожное движение в центральной части Петербурга вечером 30-го сентября удалось нормализовать усилиями сотрудников ГИБДД и дорожных служб. Об этом сообщают местные СМИ.

    Следует отметить, что разрядить ситуацию удалось за счет открытия одной полосы движения по Гончарной улице, хотя ранее предполагалось полностью закрыть ее до 7.00. Кроме того, до площади Восстания сотрудники ГИБДД регулируют движение.

    Накануне Газета.ru сообщала, что улицы Москвы помоют шампунем.

    Автор: Cергей свазовский
    #петербург #гибдд #пробки #дорожные службы
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