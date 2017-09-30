Петербуржец получил 3 года условно за попытку отбить жену у судебных приставов

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Санкт-Петербург, 30 сентября. Житель Санкт-Петербурга приговорен Невским районным судом Северной столицы за попытку отбить супругу у судебных приставов к трем годам лишения свободы условно.

У возлюбленной подсудимого образовалась задолженность перед одним из финансовых учреждений в сумме 150 тысяч рублей. Судебные приставы намеревались обеспечить ее принудительный привод. Однако мужчина вступил в схватку с правоохранителями.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

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