Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Станцию метро «Владимирская» в Петербурге закрыли на вход
Общество
Более 40 мигрантов проживали в «резиновой квартире» в центре Петербурга
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 40 мигрантов проживали в «резиновой квартире» в центре Петербурга

    21:25  29 Сентября 2017
    33

    Более 40 мигрантов проживали в «резиновой квартире» в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 29 сентября. Полиция Петербурга обнаружила так называемую «резиновую квартиру», в которой обитали 44 мигранта. Квартира располагается в центре города — на улице Восстания.

    В ходе проверки выяснилось, что 15 мигрантов прибыли в страну незаконно.  Против них были составлены административные протоколы о нарушении правил въезда в Россию.Трех нелегалов объявили персонами нон грата.

    Отметим, что дом, в котором проживали мигранты, был построен в 1880 году. Именно здесь в свое время проживал брат балерины Матильды Кшесинской Иосиф.

    Автор: Геннадий Плющев
    #мигранты #петербург #полиция #резиновая квартира
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105293

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29615

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43504

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24146

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9173
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко поручил подать иск на Россию из-за строительства Крымского моста

        Порошенко поручил подать иск на Россию из-за строительства Крымского моста

        18:31   29 Сентября 2017
        524
        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        14:45   29 Сентября 2017
        1888
        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        13:05   29 Сентября 2017
        962
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1997