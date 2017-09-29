Более 40 мигрантов проживали в «резиновой квартире» в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 29 сентября. Полиция Петербурга обнаружила так называемую «резиновую квартиру», в которой обитали 44 мигранта. Квартира располагается в центре города — на улице Восстания.

В ходе проверки выяснилось, что 15 мигрантов прибыли в страну незаконно. Против них были составлены административные протоколы о нарушении правил въезда в Россию.Трех нелегалов объявили персонами нон грата.

Отметим, что дом, в котором проживали мигранты, был построен в 1880 году. Именно здесь в свое время проживал брат балерины Матильды Кшесинской Иосиф.