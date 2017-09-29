Пассажиропоток «Пулково» в 2017 году обновит исторический рекорд

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Санкт-Петербург, 29 сентября. Петербургский аэропорт «Пулково» в 2017 году примет 16 млн пассажиров, обновив исторический рекорд. Об этом в пятницу заявил коммерческий директор «Воздушных ворот северной столицы» Евгений Ильин.

Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда воздушная гавань приняла 14,26 млн пассажиров. После этого в стране произошел кризис, и пассажиропоток начал постепенно снижаться.

При этом Ильин полагает, что аэровокзал со временем будет лишь наращивать свой трафик. В 2018 году, согласно прогнозу «Воздушных ворот», пассажиропоток «Пулково» вырастет на 10%.