Движение в тоннеле на площади Победы в Петербурге ограничат до 15 октября

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Санкт-Петербург, 29 сентября. Движение транспорта в тоннеле на площади Победы в Московском районе Петербурга будет временно ограничено. Об этом в пятницу рассказали представители Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).

Согласно предварительным данным, ремонт дорожного покрытия продлится с 1 по 15 октября 2017 года. Кроме того, 2-7 октября движение будет затруднено на Бассейной улице (от Витебского проспекта до Московского проспекта).

Ранее стало известно о том, что в Москве будет временно ограничено движение транспорта на улице Николая Старостина.