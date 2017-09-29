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«Острое» лакомство: петербургский музыкант сломал зуб о гвоздь, оказавшийся в прянике
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    «Острое» лакомство: петербургский музыкант сломал зуб о гвоздь, оказавшийся в прянике

    19:49  29 Сентября 2017
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    «Острое» лакомство: петербургский музыкант сломал зуб о гвоздь, оказавшийся в прянике

    Петербургский музыкант Антон Слон лишился зуба, поев пряников, купленных в магазине «Пятерочка». Дело в том, что, по словам музыканта, в одном из пряников оказался гвоздь, который и стал причиной травмы. Музыкант намерен добиться от производителей лакомства оплаты услуг стоматолога. По мнению юриста, у дела хорошие судебные перспективы.

    Как рассказал сам музыкант, неудачную покупку он совершил 17 сентября в магазине сети «Пятерочка» в Санкт-Петербурге, на проспекте Наставников, 24. Он купил пряники «Зерница» с начинкой из клюквы (номер чека №00357, производитель ООО «Мануйлов», Краснодарский край).

    «Когда я стал есть пряники, то в одном из пряников я обнаружил гвоздь, о который сломал зуб», — рассказал пострадавший.

    «Острое» лакомство: петербургский музыкант сломал зуб о гвоздь, оказавшийся в прянике

    Музыкант связался с производителем пряников, написал подробную претензию, в которой сообщил о происшедшем, приложив фото гвоздя и пряника, и предложил во внесудебном порядке урегулировать ситуацию (возместить стоимость услуг стоматолога).

    «Острое» лакомство: петербургский музыкант сломал зуб о гвоздь, оказавшийся в прянике

    Ответ производителя больше напоминал отписку: в ответе говорилось, что этого, дескать, не могло быть в принципе, поскольку на производстве везде стоят металлодетекторы, а качество продукции тщательно контролируется.

    «Острое» лакомство: петербургский музыкант сломал зуб о гвоздь, оказавшийся в прянике

    По словам музыканта, он также написал претензию в адрес магазина «Пятерочка», в котором купил пряники с гвоздем. К настоящему моменту ответа от «Пятерочки» он не получил.

    Мужчина решил обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, написав: «Прошу вас провести проверку производителя и его товар. Ведь такой пряник мог съесть ребенок, проглотить гвоздь и серьезно повредить свое здоровье и даже умереть».

    Он также просил провести экспертизу гвоздя и пряника, чтобы доказать, что гвоздь запекался вместе с пряником, и производился именно компанией ООО «Мануйлов».

    «Данная экспертиза полностью исключит возможный обман с моей стороны, на который намекает производитель, — написал Антон Слон. — Сам пряник, гвоздь из него, упаковку, чек, ответ производителя я готов предоставить в Роспотребнадзор по первому требованию».

    Федеральное агентство новостей связалось с клиентской службой сети магазинов «Пятерочка», и корреспондент подал на горячую линию жалобу от имени пострадавшего музыканта. Представители «Пятерочки» отнеслись к претензии достаточно внимательно, принесли извинения, жалоба была зарегистрирована, и ответ на нее пообещали дать в течение пяти дней.

    Впрочем, по мнению юриста Дениса Смирнова, скорее всего, пострадавший абсолютно прав, что предъявляет претензии не столько к магазину, сколько непосредственно к производителю пряников.

    «Объективно магазин не имеет возможности вскрывать каждую упаковку и проверять каждый пряничек, — отметил юрист в комментарии Федеральному агентству новостей. — У сети есть контракт на поставку продукции, которая должна соответствовать различным СанПиНам, ГОСТам и т.д. В данном случае потребитель должен сам разбираться с производителем».

    Причем, по мнению юриста, можно не только жаловаться в Роспртербнадзор, но и сразу идти в суд.

    «Пострадавший, конечно, может обратиться с претензией к магазину, которые ему продал эти пряники, но в данном случае суд, скорее всего, посчитает магазин «Пятерочка» ненадлежащим ответчиком и перенаправит иск к производителю. Поэтому покупателю логичнее сразу обратиться к производителю товара, тем более что товар был не развесной, а упакованный», — отметил Денис Смирнов.

    При этом, по мнению юриста, у дела хорошие перспективы.

    «У нас законом о защите прав потребителей предусмотрено, что все затраты, которые потребитель несет, скажем так, при потреблении некачественных товаров, должен возместить производитель, который выпускает этот товар, — отметил собеседник ФАН. — В данном случае производитель должен оплатить лечение поломанного зуба или какой-то другой ущерб здоровью, причиненный некачественным товаром».

    «Острое» лакомство: петербургский музыкант сломал зуб о гвоздь, оказавшийся в прянике

    А поскольку пострадавший музыкант уже написал письменную претензию в адрес производителя, а тот отказался удовлетворять его законные требования, то пострадавшему нужно обратиться в суд за защитой своих прав, отметил собеседник ФАН.

    «Раз производитель прислал отписку, то музыканту за защитой своих прав нужно обратиться в суд, предоставив заключение врача, фотографии недоеденного куска пряника, в котором торчит гвоздь, и т.д. Надеюсь, все это он сохранил», — отметил Смирнов.

    По словам юриста, то, что музыкант живет в Петербурге, а ответчик в Краснодарском крае — правосудию не помеха.

    «Согласно гражданско-процессуальному кодексу и закону о защите прав потребителя, потребитель имеет право предъявить иск на рассмотрение в любой удобный для него суд — то есть как по месту нахождения ответчика в Краснодарском крае, так и по месту своего проживания в Санкт-Петербурге», — отметил Денис Смирнов.

    Федеральное агентство новостей будет следить за этой историей.

    Автор: Алексей Громов
    #роспотребнадзор #защита прав потребителей
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