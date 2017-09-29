Набережную Крюкова канала перекроют из-за съемок фильма «Легенды Петербурга»

В Избранное

Санкт-Петербург, 29 сентября. В центре Северной столицы из-за съемок документального фильма «Легенды Петербурга» будет перекрыто движение.

Съемки будут осуществляться в Адмиралтейском районе Петербурга в начале октября. В связи с чем будет перекрыто движение автотранспорта. С 16:00 2 октября до 04:00 3 октября полностью перекроют движение по набережной Крюкова канала от улицы Союза Печатников до проспекта Римского-Корсакова, а также по крайней правой полосе на участке проспекта Римского-Корсакова от улицы Глинки до набережной Крюкова канала.

Съемки будут длиться до декабря 2017 года . Фильм станет приключенческой историей, посвященной тайнам Петербурга. Выпуск в прокат запланирован на октябрь 2018 года.