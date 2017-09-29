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Общество
Набережную Крюкова канала перекроют из-за съемок фильма «Легенды Петербурга»
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    Набережную Крюкова канала перекроют из-за съемок фильма «Легенды Петербурга»

    19:36  29 Сентября 2017
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    Набережную Крюкова канала перекроют из-за съемок фильма «Легенды Петербурга»

    Санкт-Петербург, 29 сентября. В центре Северной столицы из-за съемок документального фильма «Легенды Петербурга» будет перекрыто движение.

    Съемки будут осуществляться в Адмиралтейском районе Петербурга в начале октября. В связи с чем будет перекрыто движение автотранспорта. С 16:00 2 октября до 04:00 3 октября полностью перекроют движение по набережной Крюкова канала от улицы Союза Печатников до проспекта Римского-Корсакова, а также по крайней правой полосе на участке проспекта Римского-Корсакова от улицы Глинки до набережной Крюкова канала.

    Съемки будут длиться до декабря 2017 года . Фильм станет приключенческой историей, посвященной тайнам Петербурга. Выпуск в прокат запланирован на октябрь 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #фильм #съемки #крюков канал #римского-корсакова
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