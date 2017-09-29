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Экономика
Продажи автомобилей в Петербурге растут быстрее, чем во всей России
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    Продажи автомобилей в Петербурге растут быстрее, чем во всей России

    16:34  29 Сентября 2017
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    Продажи автомобилей в Петербурге растут быстрее, чем во всей России

    Санкт-Петербург, 29 сентября. Петербургский авторынок обогнал всю Россию по продажам машин. Об этом свидетельствуют данные  агентство «Auto-Dealer-СПб».

    «В целом, Петербург продолжает расти более быстрыми темпами, чем общероссийский рынок автомобилей, который за восемь месяцев увеличился менее чем на 10%»,— отметил гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

    Продажи автомобилей в Петербурге растут быстрее, чем во всей России

    По информации агентства, продажи машин в Петербурге выросли на 11%. Выяснилось, что петербургские дилеры продали 84 тыс. новых легковых и легковых коммерческих машин. Самыми популярными марками оказались Hyundai, Lada и Renault. В более дорогом сегменте лидерство удерживает Land Rover и Audi.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #петербург #машины #рост #продажи
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