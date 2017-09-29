Продажи автомобилей в Петербурге растут быстрее, чем во всей России

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Санкт-Петербург, 29 сентября. Петербургский авторынок обогнал всю Россию по продажам машин. Об этом свидетельствуют данные агентство «Auto-Dealer-СПб».

«В целом, Петербург продолжает расти более быстрыми темпами, чем общероссийский рынок автомобилей, который за восемь месяцев увеличился менее чем на 10%»,— отметил гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По информации агентства, продажи машин в Петербурге выросли на 11%. Выяснилось, что петербургские дилеры продали 84 тыс. новых легковых и легковых коммерческих машин. Самыми популярными марками оказались Hyundai, Lada и Renault. В более дорогом сегменте лидерство удерживает Land Rover и Audi.