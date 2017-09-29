Власти Петербурга хотят запретить продажу безалкогольных энергетиков детям

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Санкт-Петербург, 29 сентября. В комитете Закса Петербурга по законодательству озвучено предложение запретить продажу безалкогольных энергетических напитков детям.

Проект закона о запрете на продажу даже безалкогольных энергетиков детям уже получил предварительное одобрение. Парламентарии убеждены, что дети не понимают всю опасность этих напитков. По их мнению, они должны исчезнуть с прилавков в образовательных, культурных и медицинских организациях.

За несоблюдение этого закона предусматриваются штрафы. Так, обычные граждане, нарушившие его, заплатят штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — 20 тысяч рублей, в юридические лица — до 50 тысяч рублей, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».