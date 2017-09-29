Житель Ленобласти разбил голову восьмилетнему обидчику сына

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Санкт-Петербург, 29 сентября. Житель Ленобласти серьезно травмировал восьмилетнего школьника, который побил его сына, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Инцидент произошел в поселке Кусино Киришского района.

По версии следствия, 49-летний мужчина схватил ребенка и со всей силы бросил его на землю, причинив телесные повреждения. В результате мальчик получил черепно-мозговую травму.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.