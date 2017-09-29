Росгвардия отметила первую годовщину торжественным маршем в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 29 сентября. Накануне первой годовщины создания Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области гвардейцы прошлись торжественным маршем по Дворцовой площади, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

В мероприятии приняли участие около 500 военнослужащих Росгвардии, среди которых бойцы СОБРа, ОМОНа, вневедомственной охраны, воинских частей, авиационного отряда спецназначения, а также частных охранных предприятий и более 60 единиц техники.

Бойцов Росгвардии приветствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, вице-губернатор Ленинградской области Андрей Бурлаков, а также командующий Северо-Западным округом войск Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин. Мероприятие завершилось маршем гвардейцев под звуки военного оркестра.