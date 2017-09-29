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Росгвардия отметила первую годовщину торжественным маршем в центре Петербурга
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    Росгвардия отметила первую годовщину торжественным маршем в центре Петербурга

    16:31  29 Сентября 2017
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    Росгвардия отметила первую годовщину торжественным маршем в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 29 сентября. Накануне первой годовщины создания Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области гвардейцы прошлись торжественным маршем по Дворцовой площади, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

    В мероприятии приняли участие около 500 военнослужащих Росгвардии, среди которых бойцы СОБРа, ОМОНа, вневедомственной охраны, воинских частей, авиационного отряда спецназначения, а также частных охранных предприятий и более 60 единиц техники.

    Бойцов Росгвардии приветствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, вице-губернатор Ленинградской области Андрей Бурлаков, а также командующий Северо-Западным округом войск Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин. Мероприятие завершилось маршем гвардейцев под звуки военного оркестра.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #росгвардия #омон #собр
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